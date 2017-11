BORSE EUROPA - Indici in tenue rialzo sostenuti da tech

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3155,54 0,06 3019 FTSEUROFIRST300 1357,87 0,12 1316,39 STOXX BANCHE 188,18 0,23 194,21 STOXX OIL&GAS 283,59 0,37 335 STOXX ASSICURAZIONI 249,46 0,54 228,22 STOXX AUTO 501,12 0,55 481,95 STOXX TLC 321,96 0,37 297,6 STOXX TECH 306,65 0,36 290,51 PARIGI, 19 dic (Reuters) - L'azionario europeo è positivo oggi, con il titolo tech Atos che balza dopo aver annunciato un deal per l'acquisto della controllata di outsourcing di Xerox per 1,05 miliardi di euro, un'operazione che le consentirà di rafforzare gli utili del 10% nel primo anno. Alle 11,15 circa, il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,12% a quota 1.357,87, dopo aver segnato ieri un incremento del 3%. Atos alla stessa ora schizza di oltre il 7% mentre lo Stoxx dei tech europei segna un +0,37%. Tra le singole piazze, il tedesco Dax sale dello 0,37%, il Cac francese dello 0,12%, Londra dello 0,39%. L'intonazione positiva del mercato europeo segue quella di Wall Street dove il Dow ha messo a segno ieri la miglior seduta degli ultimi tre anni dopo che la Fed ha promesso un approccio "paziente" nella risalita dei tassi di interesse. Gli investitori sono "bullish" nonostante i prezzi del petrolio restino sotto pressione un segnale che, secondo il mercato, il prezzo basso del greggio potrebbe alla fine incrementare i consumi. Tra gli altri titoli in evidenza: Air France-KLM in controtendenza, segna un calo del 7,5% dopo aver lanciato il terzo profit warning in sei mesi, tagliando le stime di utile 2014 di 200 milioni di euro. Perdono terreno anche i petroliferi, con Seadrill tra le peggiori (-9,4%), Afren (-6,1%) e Technip (-2,6%). Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia