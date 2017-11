BORSE EUROPA - Indici si riprendono dopo dati deboli su crescita Germania

EUROSTOXX50 3.000,99 0,61 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.295,19 0,35 1.316,39 STOXX BANCHE 181,63 0,48 194,21 STOXX OIL&GAS 259,92 0,43 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 236,8 0,23 228,22 STOXX AUTO 479,25 1,65 481,95 STOXX TLC 310,49 0,68 297,60 STOXX TECH 290,65 0,48 290,51 LONDRA, 16 dicembre (Reuters) - Dopo un avvio al rialzo e un successivo ribasso seguito al dato Pmi sul settore privato in Germania, le borse europee navigano ora in territorio positivo. Il dato flash sul Purchasing Managers' Index di Markit è sceso a dicembre a 51,4 punti, rispetto al dato finale di 51,7 punti di novembre - sopra i 50 punti l'economia è considerata comunque in crescita - toccando il punto più basso dal giugno 2013. A risentire del dato sono stati anche i titoli di Stato tedeschi a 10 anni, raggiungendo il minimo di 0,608% secondo gli schermi Reuters. Alle 11.10 circa, l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,35% a 1.295,19 punti. Il tedesco Dax sale dello 0,8%, il Cac francese dello 0,45%, Londra dello 0,68%. In ripresa anche la borsa spagnola, +0,18%. Tra i titoli in evidenza: L'azienda petrolifera spagnola Repsol ha annunciato oggi che intende lanciare un takeover sul 100% della canadese Talisman Energy, per un valore di 8,3 miliardi di dollari. Il titolo perde oltre l'1,5%; La catena tedesca Metro ha detto che prevede vendite natalizie "soddisfacenti" nonostante un avvio lento, dopo aver registrato un profitto operativo trimestrale oltre le attese. Il titolo perde il 2,7%; La telecom britannica BT ha avviato un negoziato esclusivo con la francese Orange e la tedesca Deutsche Telekom per comprare EE, il più grande operatore mobile del Paese, per 12,5 miliardi di sterline. Orange guadagna oltre il 3,5%, BT quasi l'1,8% e Deutsche Telekom quasi il 2%. Il produttore danese di birra Carlsberg perde oltre il 4%, dopo che l'AD Jorgen Buhl Rasmussen ha detto a un quotidiano che gli analisti hanno assegnato un prezzo troppo basso al titolo a causa delle attività in Russia, riconoscendo che il mercato russo è effettivamente sotto pressione al momento ma probabilmente la situazione migliorerà. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia