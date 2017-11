Borse Europa viste in ribasso, pesa calo petrolio

LONDRA, 15 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono viste in calo in apertura, appesantite dalle preoccupazioni per gli effetti che il calo del greggio potrà avere sulla crescita globale.

La scorsa settimana l‘azionario europeo ha registrato la più ampia perdita settimanale da due anni e mezzo.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il britannico FTSE 100 apra in calo di 56-61 punti, fino a -1%, il tedesco DAX di 41-51 punti, fino a -0,5% e il francese CAC 40 di 33-36 punti, fino a -0,9%.

L‘indice FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì scorso a -2,63%, a 1.321,73 punti.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia