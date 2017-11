Borse Europa viste in calo in apertura

PARIGI, 11 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in calo in apertura, in una giornata in cui l‘azionario asiatico è in territorio negativo sul calo dei prezzi del greggio e il dollaro recupera.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il britannico FTSE 100 apra in calo di 19-22 punti (fino a -0,3%), il tedesco DAX di 35-38 punti (fino a -0,4%) e il francese CAC 40 di 16-18 punti (fino a -0,4%).

L‘indice FTSEurofirst 300 ieri ha perso lo 0,43% a 1.357,21 punti.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia