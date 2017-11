Borse Europa in modesto rimbalzo, pesano timori Grecia

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3184,48 0,69 3019 FTSEUROFIRST300 1369,04 0,43 1316,39 STOXX BANCHE 193,26 0,34 194,21 STOXX OIL&GAS 283,53 0,13 335 STOXX ASSICURAZIONI 248,24 0,62 228,22 STOXX AUTO 502,6 0,64 481,95 STOXX TLC 323,7 -0,02 297,6 STOXX TECH 304,79 1,24 290,51 LONDRA, 10 dicembre (Reuters) - Le borse europee registrano un modesto rimbalzo oggi, guidate dall'azionario tedesco dopo i dati di vendite brillanti arrivati da BMW, anche se pesano i timori legati all'incertezza politica in Grecia. Il rally del 15% di cui da metà ottobre è stato protagonista l'azionario europeo, alimentato dalle aspettative sull'acquisto di titoli di stato da parte della Bce, si è fermato questa settimana dopo l'annuncio, lunedì, di un anticipo delle elezioni presidenziali in Grecia. I trader temono che l'incertezza greca potrebbe spingere la Bance centrale europea a rinviare il 'quantitative easing'. Alle 11,00 circa, l'FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,43%, a 1.369,04 punti. Il tedesco Dax sale dello 0,8%, il Cac francese dello 0,5% circa, Londra dello 0,3%. Il principale indice greco lascia sul terreno l'1%, estendendo le perdite determinate dall'incertezza sul voto parlamentare per eleggere un nuovo presidente questo mese. Tra i titoli in evidenza: BMW sale dell'1,2% circa dopo aver comunicato che le consegne di Bmw, Mini e Rolls-Royce sono salite del 7,6% a novembre, grazie alla domanda in Cina che si mantiene forte e ad un incremento del 20% nelle vendite di Bmw e Mini nel Regno Unito. Ashtead, società britannica che opera nel settore industriale, è in rialzo di oltre l'8% dopo aver migliorato la guidance per l'intero anno e aver realizzato un aumento del 33% negli utili del primo semestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia