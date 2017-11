BORSE EUROPA - Indici in calo su debolezza energetici, male Atene

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3213,2 -1,07 3019 FTSEUROFIRST300 1380,45 -1,07 1316,39 STOXX BANCHE 196,05 -1,26 194,21 STOXX OIL&GAS 284,61 -1,48 335 STOXX ASSICURAZIONI 250,14 -0,66 228,22 STOXX AUTO 508,29 -0,38 481,95 STOXX TLC 328,38 -1,52 297,6 STOXX TECH 306,04 -0,93 290,51 LONDRA, 9 dicembre - L'azionario europeo è ai minimi da due settimane, con un ulteriore calo dei prezzi del petrolio che danneggia i titoli del settore energetico. Male l'azionario greco all'indomani dell'annuncio del governo di elezioni presidenziali anticipate di due mesi. L'indice settoriale STOXX Europe 600 Oil and Gas perde l'1,6%, in seguito al calo del Brent che è sceso ai livelli minimi da cinque anni sotto i 65 dollari al barile, dopo aver lasciato sul terreno ieri oltre il 4%. Alle 11,00 circa, l'FTSEurofirst 300 perde l'1,07%, a 1.380,45 punti. Il tedesco Dax scende dello 0,8% circa, il Cac francese dell'1,03%, Londra dell'1,01%. Tra i titoli in evidenza oggi: La catena britannica di supermercati Tesco affonda in seguito a un nuovo profit warning: perde oltre il 10%, dopo aver toccato il livello più basso in quasi 15 anni. In forte calo i titoli delle banche greche: National Bank of Greece e Alpha Bank perdono entrambe l'8,8% circa. Victrex, leader nella produzione di materie plastiche, balza ai massimi da oltre sette mesi a +5,6% dopo aver proposto un dividendo speciale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia