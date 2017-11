BORSE EUROPA - Indici in rimbalzo, occhi su dati lavoro Usa

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3242,13 1,59 3019 FTSEUROFIRST300 1396,61 1,15 1316,39 STOXX BANCHE 197,28 1,88 194,21 STOXX OIL&GAS 294,35 0,25 335 STOXX ASSICURAZIONI 251,26 0,98 228,22 STOXX AUTO 509,08 1,95 481,95 STOXX TLC 331,94 1,7 297,6 STOXX TECH 305,55 1,06 290,51 LONDRA, 5 dicembre - L'azionario europeo stamani è in rimbalzo, e recupera almeno in parte le forti perdite registrate ieri. Gli occhi sono puntati sui dati Usa sul lavoro. Sostiene il sentiment anche il dato sugli ordini industriali in Germania, sopra le aspettative: un nuovo segnale che la maggiore economia europea è in ripresa dopo un terzo trimestre debole. Alle 10,55 italiane circa, l'FTSEurofirst 300 segna +1,15%, a 1.396,61 punti. A novembre la crescita dell'occupazione Usa dovrebbe avere registrato una leggera accelerazione, e gli occupati non agricoli dovrebbero essere aumentati di 230.000 dopo un incremento di 214.000 a ottobre, secondo un sondaggio Reuters. Anche dopo il calo dell'1,4% di ieri, in seguito alla delusione per le parole del presidente della Bce Mario Draghi, l'FTSEurofirst 300 sale di quasi il 15% rispetto a metà ottobre. Tra i titoli in evidenza oggi: Bankia cede il 2,25% dopo la diffusione di un report, nell'ambito di un'inchiesta della magistratura, secondo cui la banca spagnola avrebbe presentato una serie di conti disseminati di errori per l'esercizio 2011, anno in cui si è quotata in Borsa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia