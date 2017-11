Borse Europa viste in recupero, occhi su dati lavoro Usa

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo oggi dopo la delusione ieri per le parole del presidente della Bce Mario Draghi, con gli investitori in attesa dei dati sul lavoro Usa.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 18-26 punti (fino a +0,4%), il tedesco DAX guadagni 57-58 punti (fino a +0,6%) e il francese CAC 40 cresca di 26-33 punti (fino a +0,8%).

Ieri Draghi ha rinviato all‘anno prossimo la valutazione sullo stimolo monetario ed eventuali interventi straordinari, pur sottolineando che per eventuali acquisti di titoli di Stato non servirà l‘unanimità.

L‘indice FTSEurofirst 300 ieri ha lasciato sul terreno l‘1,37% a 1.380,77 punti.

