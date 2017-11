Borse europee viste consolidare rialzi in avvio

LONDRA, 25 novembre (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso per un‘apertura in marginale rialzo consolidando i guadagni visti ieri che ancora beneficiano sia delle parole di venerdì del presidente della Bce Mario Draghi a sostegno di interventi contro i rischi di deflazione sia della sorpresa del taglio dei tassi in Cina.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra tra invariato e 4 punti di rialzo, pari a +0,1%, il tedesco DAX apra 14-20 punti in progresso, mentre il francese CAC 40 è visto tra 5 e 7 punto in rialzo, pari a 0,2%.

