BORSE EUROPA - Mercati girano in positivo sostenuti da M&A, Ifo

INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3224,56 0,96 3019 FTSEUROFIRST300 1389,39 0,32 1316,39 STOXX BANCHE 194,71 1,3 194,21 STOXX OIL&GAS 325,96 0,19 335 STOXX ASSICURAZIONI 247,8 0,23 228,22 STOXX AUTO 487,49 0,91 481,95 STOXX TLC 320,82 0,19 297,6 STOXX TECH 300,61 0,1 290,51 PARIGI, 24 novembre (Reuters) - Dopo una partenza debole, l'azionario europeo gira in positivo questa mattina, sostenuto da un indice Ifo tedesco migliore delle attese e dalle speculazioni su possibili fusioni e acquisizioni. L'attività globale M&A ha raggiunto livelli che non si vedevano da sette anni a questa parte, secondo dati Thomson Reuters, con un'ondata di deal nel settore gas e oil, complice la discesa dei prezzi del greggio sotto gli 80 dollari al barile. Alle 10,45 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,32% a 1389,39 punti dopo aver messo a punto un +2,1% in reazione ai commenti accomodanti di Mario Draghi e al taglio a sorpresa dei tassi cinesi. Il Dax tedesco segna +0,52%, il Cac francese +0,89%, Londra +0,05%. Tra i singoli titoli in evidenza oggi: Il titolo assicurativo britannico Friends Life sale del 7,9% dopo che la rivale Aviva (-3,7%) ha detto che potrebbe acquistare la società assicurativa per 8,8 miliardi di dollari. Crolla con un -24% la petrolifera Petrofac dopo aver annunciato target di profitto ben sotto le attese.