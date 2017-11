Borse Europa viste in calo dopo dato Pil Giappone

PARIGI, 17 novembre (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso ad un‘apertura in flessione per le preoccupazioni sulla crescita globale, dopo che il Giappone, la terza economia al mondo, è scivolato in recessione.

Il Pil giapponese è sceso inaspettatamente dell‘1,6% su anno nel trimestre luglio-settembre, dopo essere calato del 7,3% nel secondo. A pesare negativamente sui consumi interni è stato il rialzo delle imposte nazionali sulle vendite.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 24-33 punti, fino a -0,5%, il tedesco DAX ceda 55-66 punti, fino a -0,7%, e il francese CAC 40 scenda di 15-20 punti, fino a -0,5%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì in calo di 0,1% a 1.345,20 punti.

