Borse Europa viste piatte, attesa per Pil inflazione zona euro

LONDRA, 14 novembre (Reuters) - L‘apertura dei mercati azionari europei è prevista piatta questa mattina, in attesa di una serie di dati sul prodotto interno lordo e sull‘inflazione nella zona euro.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 1-4 punti (+0,1%), il tedesco DAX tra +2 e -1 punti (piatto in termini percentuali) e il francese CAC 40 in rialzo di 4-7 punti (fino a +0,2%).

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,23% a 1.346,56 punti.

I mercati asiatici sono piatti o in calo, dopo i dati sulla debolezza della crescita cinese e sui bassi prezzi del petrolio. Sostanzialmente piatta anche Wall Street.

