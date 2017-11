BORSE EUROPA - Indici in rialzo, forti Vodafone, Henkel

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3109,35 0,5 3019 FTSEUROFIRST300 1359,69 0,28 1316,39 STOXX BANCHE 190,39 0,49 194,21 STOXX OIL&GAS 317,34 -0,93 335 STOXX ASSICURAZIONI 243,42 0,72 228,22 STOXX AUTO 463,42 -0,46 481,95 STOXX TLC 311,39 2,28 297,6 STOXX TECH 290,4 0,71 290,51 LONDRA, 11 novembre (Reuters) - Azionario europeo in rialzo oggi, sostenuto dalle notizie positive giunte da alcune società big dei listini. Alle 11,10 circa l'FTSEurofirst 300 segna un aumento dello 0,28% a quota 1.359,69 punti. Tra le piazze europee, Francoforte guadagna lo 0,31%, Londra lo 0,16%, Parigi lo 0,38%. Tra i titoli in evidenza: Vodafone è in rialzo del 4,2% dopo aver alzato le previsioni sui ricavi trimestrali, grazie al miglioramento della domanda nel mercato europeo. Il gruppo tedesco Henkel guadagna il 3,1% dopo una trimestrale oltre le attese dovuta in particolare all'aumento della domanda dei suoi detersivi nei mercati emergenti. Tra le mid-cap, Hochtief, controllata dalla spagnola ACS, segna un +2,1% dopo un aumento dei profitti netti del 12%, ben oltre le aspettative di mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia