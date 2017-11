Borse Europa attese in moderato rialzo

LONDRA, 11 novembre (Reuters) - I mercati europei sono attesi oggi moderatamente in rialzo in apertura, anche per effetto dei risultati positivi di Wall Street e delle borse asiatiche.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 4-9 punti (+0,1%), il tedesco DAX in rialzo di 9-20 punti (fino a +0,2%), e il francese CAC 40 prenda da 1 a 13 punti (fino a +0,3%).

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in aumento, +0,74% a 1354,75 punti.

“I mercati azionari europei sono pronti a crescere sui guadagni notturni negli Usa e in Asia. La fiduia nell‘economia statunitense sembra spazzare via ogni timore locale e il toro corre”, ha spiegato in una nota Jonathan Sudaria, dealer di Capital Spreads.

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia