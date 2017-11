Borse Europa viste in rialzo, attesa per dati su lavoro Usa

PARIGI, 7 novembre (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso in cauto rialzo in apertura, dopo che il board della Bce, come ha detto il presidente Mario Draghi, si è impegnato all‘unanimità a ricorrere a nuove misure non convenzionali, se necessario.

Ma gli investitori non andranno a caccia di grandi affari, preferendo aspettare il dato sensibile sulla nuova occupazione Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 11-18 punti a +0,3%, il tedesco DAX su di 36-45 punti, fino a +0,5% e il francese CAC 40 preda 13-16 punti a +0,4%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,19% a 1.351,53 punti.

