BORSE EUROPA - Indici in calo in attesa riunione Bce

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3074,95 -0,54 3019 FTSEUROFIRST300 1342,1 -0,51 1316,39 STOXX BANCHE 190,31 -1,11 194,21 STOXX OIL&GAS 314,26 0,77 335 STOXX ASSICURAZIONI 237,88 -1,19 228,22 STOXX AUTO 463,46 0,17 481,95 STOXX TLC 302,14 -1,16 297,6 STOXX TECH 286,04 -0,42 290,51 LONDRA, 6 novembre (Reuters) - Azionario europeo in calo questa mattina, con gli investitori cauti in attesa di vedere quale messaggio lancerà il governatore della Bce Mario Draghi dopo la riunione odierna del board, che segue un'altra serie di dati deludenti dall'eurozona. I mercati cercano anche di capire se si attenuerà la propensione di Draghi verso una politica di stimolo più aggressiva dopo le notizie di opposizione interna al suo stile di leadership. La Bce dovrebbe lasciare invariati i tassi agli attuali minimi mentre non sono attese ulteriori misure di stimolo fino al meeting di dicembre. Alle 11,15 circa l'FTSEurofirst 300 segna un calo dello 0,51% a quota 1.342,1 punti dopo aver guadagnato ieri l'1,7%. Tra le piazze europee, Francoforte perde lo 0,3%, Londra lo 0,39%, Parigi lo 0,42%. Tra i titoli in evidenza: Il gruppo francese Legrand, specialista delle infrastrutture elettriche e digitali degli edifici, perde il 4,2% dopo aver annunciato che gli sarà difficile raggiungere gli obiettivi di crescita delle vendite e margini a causa del peggioramento del quadro macro. L'agenzia svizzera di risorse umane Adecco lascia sul terreno l'1,7%: ha annunciato un rallentamento nella crescita del fatturato. Fraport, gestore dell'aeroporto di Francoforte, perde il 3,5% sulla scia dei dati trimestrali deludenti su cui hanno pesato gli otto scioperi dei piloti Lufthansa di quest'anno. In controtrend il marchio tedesco dello sportswear Adidas AG, che guadagna quasi il 4,5% dopo avere comunicato un progresso nello smaltimento delle giacenze in Russia e nella divisione golf e avere confermato le previsioni di vendite e guadagno per l'anno in corso. Il produttore tedesco di cemento HeidelbergCement sale del 4,3% dopo aver annunciato un aumento oltre le attese del profitto core. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia