BORSE EUROPA - Indici rimbalzano su risultati societari positivi

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3064,39 0,99 3019 FTSEUROFIRST300 1337,44 0,82 1316,39 STOXX BANCHE 190,74 0,79 194,21 STOXX OIL&GAS 306,45 0,61 335 STOXX ASSICURAZIONI 239,2 0,96 228,22 STOXX AUTO 461,81 1,21 481,95 STOXX TLC 301,53 0,93 297,6 STOXX TECH 285,24 1,01 290,51 PARIGI, 5 novembre (Reuters) - Azionario europeo in rialzo questa mattina, sostenuto da una serie di risultati societari incoraggianti. Alle 10,20 circa l'FTSEurofirst 300 segna un aumento dello 0,82% a quota 1.337,44 dopo aver perso ieri circa l'1%. Tra le piazze europee, Francoforte sale dell'1,05%, Londra dello 0,63%, Parigi dello 0,9%. I titoli in evidenza: La svedese Lundin Petroleum sale del 4,5% dopo aver annunciato utili oltre le aspettative nel terzo trimestre. Il marchio del retail della moda Marks & Spencer guadagna il 7% in seguito a risultatti oltre le attese. La francese Alstom, che sta vendendo la gran parte del business sull'energia a General Electric, ha detto di prevedere che la parte restante della sua attività, concentrata nel settore ferroviario, crescerà e genererà utili quest'anno. Il titolo cresce a Parigi del 2,52%. L'azienda cementiera francese Lafarge guadagna l'1,33% dopo aver mantenuto le sue previsioni sull'incremento della domanda di cemento dal 2 al 5% quest'anno, aprendo al strada al suo annunciato merger con la svizzera Holcim .