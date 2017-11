Borse Europa viste in calo su caso Ebola a New York

PARIGI, 24 ottobre (Reuters) - L‘apertura delle borse europee è attesa in calo oggi, mentre le borse asiatiche perdono terreno dopo il tonfo dei futures sull‘azionario Usa in seguito alla notizia che a New York un medico rientrato dall‘Africa Occidentale è risultato positivo all‘Ebola.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in flessione di 27 punti, pari a -0,4%, il tedesco DAX giù di 38 punti a -0,4%, e il francese CAC 40 giù di 28 punti a -0,7%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in aumento dello 0,65% a 1.317,28 punti.

