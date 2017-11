BORSE EUROPA - Indici piatti, dati zona euro aiutano a limitare perdite

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3018,49 0,33 3019 FTSEUROFIRST300 1306,23 -0,19 1316,39 STOXX BANCHE 191,45 0,01 194,21 STOXX OIL&GAS 310,01 -1,02 335 STOXX ASSICURAZIONI 229,7 0,33 228,22 STOXX AUTO 443,06 -0,6 481,95 STOXX TLC 285,02 0,33 297,6 STOXX TECH 274,64 0,48 290,51 LONDRA, 23 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono sostanzialmente piatte oggi, con dati sul settore privato nell'eurozona migliori delle attese che bilanciano i risultati deboli di alcune società come Michelin. L'indice Pmi a cura di Markit sul comparto manifatturiero è salito a ottobre, a fronte di attese per un deterioramento; ma il miglioramento è nuovamente legato al taglio dei prezzi e l'ottimismo sul futuro è sceso al livello più basso da quasi un anno secondo i sondaggi. I dati positivi dalla Germania su manifattura e servizi "hanno salvato la giornata ma la gente è ancora cauta e credo che vedremo ancora un po' di debolezza", ha detto Mike Reuter, broker di Tradition. Alle 11,00 circa italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,19% a quota 1.306,23. Tra le piazze europee, Francoforte sale dello 0,52%, Londra perde lo 0,53%, Parigi sale dello 0,36%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo di beni di consumo Unilever perde il 2,2% a Londra dopo avere registrato un aumento del 2,1%, sotto le attese, delle vendite del terzo trimestre, con un rallentamento nei mercati emergenti che continua ad impattare negativamente sulla performance della multinazionale. Il produttore francese di pneumatici Michelin perde circa il 4,8% dopo aver tagliato l'obiettivo annuo di vendite e aver annunciato che ridurrà gli investimenti; le vendite del terzo trimestre sono scese del 4,6% per via di una situazione meno favorevole sui mercati emergenti e di un calo della domanda nel settore camion in Europa. La catena britannica di supermercati Tesco perde il 5,4% dopo avere reso noto un buco di bilancio maggiore del previsto per via di errori contabili, che hanno costretto a rivedere l'outlook dell'utile dell'esercizio. Il titolo ha perso circa il 50% dall'inizio dell'anno. Forte perdita anche per il gruppo pubblicitario francese Publicis, a -2,5% dopo i risultati. Norwegian Air Shuttle ASA cede il 2,7% sulla scia dei risultati del terzo trimestre che non hanno centrato le attese. Tra una manciata di titoli in controtrend, la finlandese Nokia guadagna il 4,6% dopo risultati trimestrali sopra le attese e dopo che ha alzato le previsioni sulla profittabilità della divisione reti. Fnac guadagna oltre il 4,4% dopo che ieri ha pubblicato un fatturato in crescita per la prima volta da almeno tre anni grazie a una forte crescita in Francia malgrado una congiuntura difficile. Il retailer di moda svedese RNB guadagna il 25% circa dopo la pubblicazione dell'utile operativo del quarto trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia