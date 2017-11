BORSE EUROPA - Indici virano in negativo, pesano timori stress test

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2982,37 -0,3 3019 FTSEUROFIRST300 1295,52 -0,29 1316,39 STOXX BANCHE 189,74 -0,19 194,21 STOXX OIL&GAS 309,33 -0,65 335 STOXX ASSICURAZIONI 227,4 0,18 228,22 STOXX AUTO 444,34 0,51 481,95 STOXX TLC 281,94 -0,22 297,6 STOXX TECH 270,78 -0,15 290,51 PARIGI, 22 ottobre (Reuters) - Virata in territorio negativo per le borse europee sui rumour legati all'esito degli stress test sulle banche da parte della Bce, che saranno resi noti domenica. Gli indici sono scesi dopo una partenza in rialzo, grazie anche a buoni risultati societari, alla notizia battuta dall'agenzia di stampa spagnola Efe che almeno 11 banche, tra cui tre italiane, avrebbero fallito gli stress test. L'indice del settore bancario perde lo 0,4%. Secondo i trader, comunque, le aspettative di un'azione della Bce sul mercato dei corporate bond limitano le perdite. Alle 11,00 circa italiane l'FTSEurofirst 300 perde lo 0,29% a quota 1.295,52. Tra le piazze europee, Francoforte sale dello 0,01%, Londra perde lo 0,2%, Parigi lo 0,1%. Ieri l'FTSEurofirst 300 ha guadagnato il 2,1% dopo che alcune fonti hanno detto a Reuters che la Banca centrale europea starebbe considerando l'acquisto di corporate bond per spingere l'economia della regione. Il rimbalzo dell'indice iniziato verso la fine della scorsa settimana è arrivato dopo un calo del 14% innescatosi a metà settembre anche per via del peggioramento dei dati macro tedeschi. "La recente correzione dei titoli è stata salutare. I valuation ratio europei sono di nuovo a livelli in linea con il trend nella crescita degli utili", ha detto Francois Chevallier, strategist di Banque Leonardo. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo ingegneristico svizzero ABB guadagna circa l'1,6% dopo avere annunciato una crescita degli ordini sopra le attese, grazie anche alla domanda dall'industria del petrolio e del gas. Husqvarna, società specializzata nei macchinari per esterni, sale di quasi il 7% dopo utili migliori delle previsioni. Il produttore di alluminio Norsk Hydro guadagna quasi l'1% dopo avere riportato utili trimestrali sopra le attese e aver pronosticato il primo deficit di forniture del settore dopo anni di surplus. Heineken perde circa l'1,6%: il terzo produttore mondiale di birra ha annunciato vendite nel terzo trimestre sotto le attese. PSA Peugeot Citroen è volatile dopo aver alzato le stime di crescita 2014 per il mercato auto europeo al 4-5% dal 3% stimato in precedenza. Finora, nella stagione dei risultati in Europa, il 9% delle società dello Stoxx 600 hanno comunicato i risultati, e di queste il 65% ha centrato o superato le attese, secondo dati di Thomson Reuters StarMine. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia