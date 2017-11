Borse Europa viste in leggero rialzo, occhi puntati su Total

PARIGI, 21 ottobre (Reuters) - L‘apertura delle borse europee è attesa in lieve rialzo dopo le perdite registrate nella seduta di ieri, con le vendite trimestrali migliori delle attese di Apple che hanno contribuito ad attenuare i timori per gli utili societari negli Usa come in Europa.

Ad alimentare i timori sull‘economia globale restano comunque i dati che mostrano la crescita cinese nel terzo trimestre al livello più basso dalla crisi finanziaria del 2008-2009, con il crollo del mercato immobiliare.

L‘attenzione si concentrerà sul gigante petrolifero Total , dopo che l‘AD Christophe de Margerie ha perso la vita in un incidente aereo all‘aeroporto Vnukovo di Mosca.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in aumento di 5-6 punti, pari a +0,1%, il tedesco DAX in rialzo di 15-21 punti a +0,2%, e il francese CAC 40 di 2-6 punti a +0,02%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in calo dello 0,58% a 1.272,72 punti.

