Borse Europa viste in rialzo

PARIGI, 20 ottobre (Reuters) - L‘apertura di settimana si annuncia in ripresa per le borse europee sulla scia del rally delle piazze asiatiche, dopo che i solidi dati macro e gli utili societari in Usa hanno calmato i mercati e rassicurato gli investitori sullo stato di salute dell‘economia mondiale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in aumento di 26-27 punti, pari a +0,4%, il tedesco DAX in rialzo di 34-35 punti a +0,4%, e il francese CAC 40 sostanzialmente piatto a +0,02%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso venerdì scorso in rialzo del 2,76% a 1.280,17 punti.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia