Borse europee attese in risalita, occhi su trimestrali

PARIGI, 16 ottobre (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in rialzo nella seduta odierna dopo le massicce vendite di ieri con gli investitori che riacquistano fiducia grazie ai risultati incoraggianti del gruppo farmaceutico Roche e del gigante dell‘industria alimentare Nestlè.

Roche ha confermato i target di fatturato e utile per l‘anno, dopo che un nuovo farmaco per il tumore al seno ha migliorato i risultati del terzo trimestre. Nestlè ha messo a segno un fatturato sostanzialmente in linea con le attese confermando l‘outlook per l‘esercizio.

Il FTSEurofirst 300 ieri ha lasciato sul terreno il 3,2% a 1.251,87 punti, il più marcato tonfo giornaliero da fine 2011 innescato dalle crescenti preoccupazioni per l‘economia globale.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia