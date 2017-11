BORSE EUROPA - Indici riprendono a scendere, pesa Zew negativo

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 2967,43 -1,03 3019 FTSEUROFIRST300 1281,07 -0,99 1316,39 STOXX BANCHE 187,46 -1,22 194,21 STOXX OIL&GAS 308,37 -1,57 335 STOXX ASSICURAZIONI 226,34 -1,2 228,22 STOXX AUTO 428,97 1,21 481,95 STOXX TLC 282,18 -0,44 297,6 STOXX TECH 271,89 -0,15 290,51 LONDRA, 14 ottobre (Reuters) - I mercati azionari europei sono in calo oggi per la settima volta in dieci sedute, complice la pubblicazione dell'indice Zew di ottobre, in territorio negativo per la prima volta dal novembre 2012. Anche le pesanti perdite a Wall Street e Tokyo hanno contribuito alla ripresa delle vendite - che proseguono da tre settimane - sui crescenti timori per lo stato dell'economia globale. Alle 11,15 circa italiane l'FTSEurofirst 300 è in calo dello 0,99%, a 1.281,07 punti. Per quanto riguarda le piazze europee, Francoforte perde lo 0,55%, Londra perde lo 0,58%, Parigi scende dello 0,8%. Lo spettro di una possibile recessione in Europa, il rallentamento della crescita cinese e i dati deboli dal Giappone hanno spinto gli investitori a ridurre le posizioni azionarie in vista della stagione dei risultati negli Stati Uniti e altrove. Il dollaro rimbalza contro euro e yen dopo il forte calo di ieri; i prezzi del greggio scendono mentre le cifre mostrano un calo della domanda. Tra i titoli in evidenza oggi: Burberry è tra i titoli che perdono di più in Europa: il marchio del lusso britannico cede quasi il 4,2% dopo aver detto che le condizioni di mercato stanno diventando più difficili. Il 'warning' di Burberry colpisce anche altri titoli del settore: LVMH , proprietario di Louis Vuitton, perde l,6% circa. Sempre nel settore moda, il produttore britannico di borse Mulberry lascia sul terreno più del 16% dopo aver annunciato che l'utile annuo pre-tasse sarà significativamente al di sotto delle attese. In controtrend Iliad : l'operatore francese di telecomunicazioni low cost guadagna quasi il 13% dopo avere ritirato l'offerta per l'acquisto di T-Mobile US. La notizia ha riacceso le speculazioni su un consolidamento nel settore tlc in Francia, con un impatto positivo sui titoli Bouygues (+3,4%) e Orange (+1,15%). Daimler rimbalza del 3% circa. Il titolo della società tedesca di autoveicoli registra la performance migliore tra le blue chip europee, dopo aver annunciato di stare rivedendo le indicazioni relative al free cash flow industriale per il 2014, fattore di primo piano per il pagamento dei dividendi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia