BORSE EUROPA - Indici contrastati su peggioramento outlook crescita globale

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3000,02 -0,28 3019 FTSEUROFIRST300 1292,69 -0,02 1316,39 STOXX BANCHE 189,95 0,49 194,21 STOXX OIL&GAS 313,53 0,66 335 STOXX ASSICURAZIONI 228,2 -0,41 228,22 STOXX AUTO 424,59 1,05 481,95 STOXX TLC 283,46 -0,31 297,6 STOXX TECH 273,06 -0,43 290,51 LONDRA, 13 ottobre (Reuters) - Mercati azionari europei contrastati ma tendenzialmente deboli questa mattina, con il montare delle preoccupazioni per le prospettive di crescita dell'economia globale. Alle 11,30 italiane l'FTSEurofirst 300 è marginalmente in ribasso (-0,02) dopo una partenza fiacca nei primi scambi della mattinata. Per quanto riguarda le piazze europee, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra perde lo 0,27%, Parigi sale dello 0,3%. I mercati europei sono stati colpiti da una serie di dati economici negativi la scorsa settimana, in ultimo venerdì scorso l'agenzia di rating Standard & Poor ha abbassato il suo outlook sulla Francia a "negativo" da "stabile". Oggi i prezzi alla produzione tedeschi sono scesi dello 0,9% su anno, sottolineando ulteriormente le pressioni deflazionistiche che incombono sull'area euro. La discesa dei titoli europei negli ultimi giorni ha causato un calo del 9% per l'FTSEurofirst 300 dal picco a 1.410,93 punti registrato a settembre, il livello massimo dall'inizio del 2008. E anche il Dax perde il 13% dal record massimo segnato a giugno a quota 10.050,98 punti. Alcuni investitori ritengono che la situazione ormai deteriorata spingerà la Bce a lanciare nuove misure di stimolo per l'economia, come il quantitative easing. Francia e Italia continueranno questa settimana a mettere pressione alla Germania perché usi denaro pubblico per ravvivare l'economia della zona euro. Anche se in un segnale di inerzia la compilazione di una lista di progetti per dare impulso alla crescita è stata rinviata a dicembre. Il tema sarà affrontato oggi nel corso di un meeting tra i ministri delle Finanze Ue a Lussemburgo dopo che la scorsa settimana durante un vertice Fmi a Washington il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble ha escluso che la Germania "staccherà assegni" per la zona euro. Tra i titoli in evidenza oggi: La spagnola Gas Natural cede lo 0,4% dopo aver detto che lancerà un takeover da 3,3 mld per la cilena Compania General de Electricidad (CGE) . La norvegese Statoil guadagna lo 0,5% dopo aver venduto a Petronas l'ultima quota del 15,5% che aveva nel progetto sul gas Shah Deniz in Azerbaijan. Il titolo di tecnologie mediche Steris cede quasi il 2% dopo aver annunciato l'offerta per acquistare la britannica Synergy Healt.