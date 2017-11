BORSE EUROPA - Ancora in ribasso, pesano timori crescita globale

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3020,1 -0,73 3019 FTSEUROFIRST300 1301,51 -0,94 1316,39 STOXX BANCHE 189,46 -0,78 194,21 STOXX OIL&GAS 315,73 -1,62 335 STOXX ASSICURAZIONI 230,58 -0,62 228,22 STOXX AUTO 424,05 -1,96 481,95 STOXX TLC 285,87 -0,68 297,6 STOXX TECH 275,99 -1,46 290,51 PARIGI, 10 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo è debole questa mattina, con gli indici che estendono le recenti perdite appesantiti dai timori legati alla crescita globale. Alle 10,20 italiane l'FTSEurofirst 300 cede quasi l'1% a 1301,51 punti, portandosi ad un livello che non si vedeva dall'inizio di agosto. Per quanto riguarda le piazze europee, Francoforte perde 1,06%, Londra lo 0,78%, Parigi lo 0,96%. Le vendite sui mercati azionari sono arrivate sulla scia di dati macro deboli dalla Germania. La maggiore economia europea ieri ha aevidenziato un export sceso fortemente in agosto, mentre pochi giorni fa aveva annunciato un netto calo della produzione e degli ordini all'industria. Tra i titoli in evidenza oggi: BMW cede l'1,33% nonostante abbia annunciato oggi un aumento delle vendite del 6,1% a settembre sostenuto dalla domanda in Europa, Asia e Usa. Jupiter cede quasi il 2%, a seguito del calo dell'AuM (Asset under Management) dopo la vendita di una controllata a Rathbones Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia