Borse europee attese in deciso ribasso in scia a Wall Street

PARIGI, 10 ottobre (Reuters) - Le Borse europee sono attese per un apertura in chiaro ribasso sulla scia delle vendite che hanno caratterizzato la seduta a Wall Street e in un contesto di mercato dove crescono le preoccupazioni circa l‘effettiva forza dell‘economia mondiale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in calo di 70-73 punti, pari a -1,1%, il tedesco DAX in ribasso di 90-94 punti a -1% e il francese CAC 40 sempre negativo di 44-46 punti, pari a -1,1%.

Il FTSEurofirst 300 ha perso quasi il 7% da metà settembre e viaggia ai minimi da 2 mesi.

