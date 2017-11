BORSE EUROPA - Titoli in rialzo dopo diffusione verbali Fed

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3089,04 1,17 3019 FTSEUROFIRST300 1332,85 1,04 1316,39 STOXX BANCHE 194,6 0,88 194,21 STOXX OIL&GAS 326,67 0,95 335 STOXX ASSICURAZIONI 235,29 0,61 228,22 STOXX AUTO 440,17 1,83 481,95 STOXX TLC 292,68 0,38 297,6 STOXX TECH 284,61 1,94 290,51 LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - Rimbalzano le borse europee oggi, dopo aver toccato ieri i minimi da due mesi, sulle attese che la Federal Reserve statunitense terrà i tassi d'interesse bassi per un periodo più lungo di quanto previsto. Alle 10,00 italiane circa il FTSEurofirst 300 guadgna lo 1,04% a 1332,85 punti. Per quanto riguarda le piazze europee, Francoforte guadagna 1,55%, Londra lo 0,79%, Parigi 1,04%, Madrid 1,06%. I mercati sono in rialzo a seguito della diffusione, ieri sera, dei verbali della riunione di politica monetaria della Fed, che si è tenuto il 16 e 17 settembre. In quella sede la banca centrale Usa ha espresso preoccupazione sull'eventualità che il rialzo del dollaro possa rallentare un nuovo necessario aumento dell'inflazione e ha sottolineato la situazione negativa dell'economia in Europa e Asia, un altro fattore che sta dietro la decisione della Fed di mantenere per il prossimo futuro una politica monetaria accomodante. L'azionario europeo, comunque, resta vulnerabile a ulterori ribassi per le negative previsioni economiche sul Vecchio Continente, dicono i trader. Oggi i dati sull'export tedesco ad agosto indicano un calo del 5,8%, il maggiore dal gennaio 2009, in piena crisi finanziaria. Negativo anche il dato francese sul deficit commerciale, che ad agosto ha toccato -5,78 miliardi di euro proprio a causa di una forte contrazione delle esportazioni, al minimo da tre anni, secondo le statistiche pubblicate oggi. Tra i titoli in evidenza oggi: Il gruppo chimico belga Solvay guadagna oltre il 2% dopo aver confermato gli obiettivi 2014, nonostante abbia rivisto i conti per includere la prossima vendita della controllata Usa Eco Services. L'azienda di biotecnologia francese Innate Pharma guadagna oltre il 7% dopo che Citi ha avviato la copertura del titolo con raccomandazione "buy". I titoli dei gruppi minerari specializzati nell'estrazione dell'oro Randgold Resources e Fresnillo guadagnano rispettivamente oltre il 6% e oltre il 5% sull'onda della preoccupazione per il rafforzamento del dollaro espressa dai verbali della Fed. L'azienda britannica di recruiting Hays gaudagna oltre il 4% dopo aver reso noto un aumento del 9% delle commissioni nette nel primo trimestre, grazie alle buone performance in tutte le aree, compresa Gran Bretagna, Australia e Germania. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia