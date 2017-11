Borse europee attese in netto rialzo in apertura

LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - Apertura prevista in netto rialzo per i mercati europei nella seduta odierna dopo il tonfo di ieri ai minimi da metà agosto sui timori per l‘economia globale.

In Asia le borse guadagnano terreno dopo che i principali indici a Wall Street hanno messo a segno i migliori guadagni giornalieri del 2014: nelle minute dell‘ultima riunione della Federal Reserve, pubblicate ieri, emerge preoccupazione per rischi di deterioramento dell‘economia globale e per l‘apprezzamento del dollaro.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in aumento di 67-70 punti, pari a 1,1%, il tedesco DAX di 126-131 punti a +1,5% e il francese CAC 40 in crescita di 60-62 punti, pari a +1,5%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in flessione dello 0,8% a 1.319,12 punti.

