BORSE EUROPA - Indici estendono rimbalzo, aiuta euro debole

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3164,21 0,98 3019 FTSEUROFIRST300 1356,12 0,67 1316,39 STOXX BANCHE 198,24 0,8 194,21 STOXX OIL&GAS 332,89 0,07 335 STOXX ASSICURAZIONI 236,49 0,41 228,22 STOXX AUTO 452,29 1,89 481,95 STOXX TLC 297,68 0,58 297,6 STOXX TECH 294,85 1,23 290,51 LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo estende il rimabalzo di venerdì e sale anche oggi, in apertura di settimana, sostenuto da dati Usa sull'occupazione più forti delle attese che hanno innescato un rally sui mercati mondiali. Alle 10,30 italiane circa il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,67%. Per quanto riguarda le piazze europee, è Francoforte, chiusa venerdì per festività, a guidare i rialzi con un +1,35%. Londra +0,45%, Parigi +0,54%. A sostenere il mercato, soprattutto per quanto riguarda i titoli più connessi con l'export, anche la debolezza dell'euro. Tra i titoli in evidenza oggi: Airbus, titolo molto legato all'export, sale dell'1,1%, forte del calo dell'euro. Bene anche la tedesca Daimler che segna una salita di quasi il 2%. Deutsche Bank guadagna l'1,9% dopo dati positivi nel terzo trimestre riferiti da due fonti finanziarie. Tesco segna +1,2% dopo l'ingresso di due nuovi membri nel baord. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia