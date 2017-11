BORSE EUROPA - Indici rimbalzano guidati da easyJet

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3122,09 0,5 3019 FTSEUROFIRST300 1340,28 0,39 1316,39 STOXX BANCHE 194,94 0,87 194,21 STOXX OIL&GAS 332,49 0,65 335 STOXX ASSICURAZIONI 234,62 0,41 228,22 STOXX AUTO 443,42 0,33 481,95 STOXX TLC 293,32 0,2 297,6 STOXX TECH 289,87 0,62 290,51 LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - Rimbalzo nella seduta odierna per gli indici europei dopo il calo - il più forte da diversi mesi - registrato in quella di ieri, con la compagnia aerea britannica low cost easyJet protagonista oggi della migliore performance dopo aver alzato le stime sugli utili. Alle 10,25 italiane circa il FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,39%. Per quanto riguarda le piazze europee, Londra +0,67%, Parigi +0,61%. Francoforte è chiusa per festività. Ieri le borse sono affondate dopo la conferenza stampa di Mario Draghi al termine del meeting di politica monetaria della Bce a Napoli. Il mercato è rimasto deluso dai toni del presidente e dalla mancanza di aperture della Bce su un eventuale programma futuro di quantitative easing sui titoli di Stato. Gli investitori oggi attendono i dati sul lavoro Usa. Gli analisti sentiti da Reuters si attendono che a settembre siano stati assunti 215.000 lavoratori, in aumento rispetto alla deludente cifra di 142.000 di agosto. Tra i titoli in evidenza oggi: Il vettore low cost easyJet guadagna il 5,47%. Scende dell'1,9% il titolo Ubs dopo che il quotidiano Les temps ha dato notizia di una possibile multa nell'ambito di un'indagine su una presunta evasione fiscale in Francia. La catena belga di supermercati discount Colruyt sale di quasi il 3% dopo l'upgrade di Goldman Sachs da "sell" a "neutral". Il titolo del retailer britannico Debenhams guadagna il 3,5% circa dopo l'acquisto di un ulteriore pacchetto di azioni da parte di Sports Direct . Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia