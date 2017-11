Borse Europa attese in rimbalzo, occhi su dati lavoro Usa

LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo oggi, dopo il calo più forte in 15 mesi registrato nella precedente seduta.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in aumento di 34-36 punti, pari a +0,6% e il francese CAC 40 in rialzo di 30-33 punti, pari a +0,8%. Il mercato tedesco è chiuso per festività.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in flessione del 2,37% a 1335,11 punti.

Ieri le borse sono affondate dopo la conferenza stampa di Mario Draghi al termine del meeting di politica monetaria della Bce a Napoli. Il mercato è rimasto deluso dai toni del presidente e dalla mancanza di aperture della Bce su un eventuale programma futuro di quantitative easing sui titoli di Stato.

Oggi occhi puntati sui dati sul lavoro Usa: occupati non agricoli, tasso di disoccupazione, media guadagni e media di ore settimanali lavorate di settembre.

