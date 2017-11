BORSE EUROPA - Indici misti dopo dati Pmi

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3228,64 0,08 3019 FTSEUROFIRST300 1380 1316,39 STOXX BANCHE 201,09 0,54 194,21 STOXX OIL&GAS 345,82 -1 335 STOXX ASSICURAZIONI 239,54 -0,07 228,22 STOXX AUTO 455,53 481,95 STOXX TLC 301,43 -0,13 297,6 STOXX TECH 297,72 0,31 290,51 PARIGI, 1 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo, tendenzialmente debole oggi in apertura sui warning sulle vendite lanciati dalla britannica J Sainsbury e dalla francese Nexans, gira parzialmente a metà mattina dopo dati misti dal settore manifatturiero. In Germania, l'indice sulla manifattura mostra una contrazione per la prima volta in 15 mesi a settembre, ma nello stesso mese l'indice complessivo dell'area euro è debole ma non peggio delle attese. Alle 11,30 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 lotta intorno alla parità dopo una partenza negativa. Le piazze europee sono miste, Londra -0,33%, Francoforte +0,17%, Parigi -0,22%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il marchio del retail della moda online Zalando guadagna il 12% nel giorno del suo debutto a Francoforte, con una valutazione per la società di 6 miliardi di euro. Nexans cede il 5,6% dopo aver annunciato che le revenue annue saranno piatte a causa di un calo delle vendite del 4% nel terzo trimestre. J Sainsbury (leggermente sopra la parità, +0,1%) ha tagliato le stime sulle vendite annue dopo che il suo trading è calato nettamente nel secondo trimestre. Adidas guadagna il 3,65% dopo aver annunciato un piano di ritorni per gli azionisti per 1,5 mld di euro in tre anni. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia