BORSE EUROPA - Indici tendenzialmente positivi, giù settore auto

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3197,18 0,33 3019 FTSEUROFIRST300 1373,59 0,18 1316,39 STOXX BANCHE 199,31 0,45 194,21 STOXX OIL&GAS 348,11 0,62 335 STOXX ASSICURAZIONI 240,38 -0,04 228,22 STOXX AUTO 452,02 -1,32 481,95 STOXX TLC 300,65 -0,14 297,6 STOXX TECH 296,1 -0,05 290,51 PARIGI, 30 settembre (Reuters) - L'azionario europeo è tendenzialmente positivo questa mattina, dopo i recenti cali, con il settore auto in controtendenza, in ribasso dopo il warning lanciato ieri dal gigante Usa Ford . Alle 10,35 italiane circa l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un progresso dello 0,18%, prendendo respiro dopo un calo complessivo del 3,4% nelle ultime sette sedute. L'indice settoriale dell'auto cede alla stessa ora l'1,32%. Tra le piazze europee prevale il segno più, con l'eccezione di Londra che lotta appena sotto la parità (-0,04%). Il tedesco DAX sale dello 0,1%, il CAC è a +0,5%. "C'è ancora molta esitazione a prendere posizioni. Abbiamo una serie di segnali ribassisti, come la salita dell'indice di volatilità. Non c'è una direzione chiara al momento, restiamo cauti", spiega Jean-Louis Cussac, numero uno di Perceval Finance, a Parigi. L'indice Euro STOXX 50 Volatility è salito nelle ultime due settimane, segnalando un raffreddamento dell'appetito degli investitori verso asset rischiosi come l'azionario. Contribuisce a creare tensione sul mercato anche la situazione difficile ad Hong Kong, dove continuano le proteste pro-democrazia. A deprimere ulteriormente la situazione, sono arrivati oggi i dati cinesi sulla manifattura, invariati a settembre rispetto al mese prima, ma inferiori alle attese. Sempre sul fronte macro, occhi adesso ai dati sull'inflazione nell'area euro attesi in mattinata, con la Bce molto attenta a contrastare qualunque rischio di deflazione. Tra i titoli in evidenza oggi: Daimler cede l'1,1%, Renault il 2,4%, depressi dal calo di Ford che ha perso l'8% ieri a Wall Street dopo aver lanciato un warning sull'outlook. RBS sale del 3,9% dopo aver annunciato che coprirà con 800 milioni di sterline alcune sofferenze grazie ad un miglioramento dell'economia, soprattutto in Irlanda. Next, numero due Gb nell'abbigliamento al dettaglio, perde il 3,2% dopo aver detto che sarà costretta ad abbassare le sue stime sui profitti annui se l'autunno continuerà ad essere così inusualmente caldo in Gran Bretagna. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia