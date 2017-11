BORSE EUROPA - Indici calano su Ifo deludente dopo partenza al rialzo

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3204,4 -0,05 3019 FTSEUROFIRST300 1373,73 -0,08 1316,39 STOXX BANCHE 198,82 -0,51 194,21 STOXX OIL&GAS 344,58 0,28 335 STOXX ASSICURAZIONI 240,45 -0,52 228,22 STOXX AUTO 460,79 -0,12 481,95 STOXX TLC 298,64 0,31 297,6 STOXX TECH 295,72 -0,08 290,51 LONDRA, 24 settembre (Reuters) - Dopo una partenza al rialzo sulle parole di Mario Draghi, i mercati europei si indeboliscono in mattinata, depressi dal deludente dato sulla fiducia delle imprese tedesche. L'indice Ifo di settembre si è posizionato a quota 104,7 da 106,3 di agosto e ben al di sotto delle attese degli analisti. Alle 10,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,08%. Tra le piazze europee, il tedesco DAX è a -0,21%, il francese CAC è poco mosso e Londra cede lo 0,22%. Parlando ad una radio francese Draghi ha detto che la Bce manterrà la politica monetaria molto accomodante sino a che il tasso di inflazione, ora vicino allo zero, non risalirà poco sotto al 2%, target della Bce. Tra i titoli in evidenza oggi: Adecco cede il 3% dopo aver annunciato vendite a settembre più deboli del previsto, soprattutto in Germania e in Francia. La compagnia di logistica olandese TNT Express crolla di quasi il 10% dopo aver dichiarato che la bassa crescita in Europa ridurrà i suoi margini nel terzo trimestre. A deprimere ulteriormente il titolo, la notizia secondo cui pagherà una multa da 50 milioni di euro per sanare un'inchiesta antitrust delle autorità francesi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia