Borse Europa viste in rialzo dopo vittoria del no in Scozia

LONDRA, 19 settembre (Reuters) - I mercati azionari europei sono attesi oggi in rialzo in apertura, con la borsa di Londra spinta in alto dalla vittoria del “no” nel referendum sull‘indipendenza della Scozia.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che l‘indice britannico FTSE 100 apra in rialzo di 78-79 punti, pari all‘1,2%, il francese CAC 40 di 13-14 punti (+0,3%) e il tedesco DAX di 70-72 punti, pari allo 0,7%.

I risultati del voto in Scozia, anche se non ancora definitivi, mostrano che gli scozzesi hanno scelto di restare nel Regno Unito, rigettando l‘indipendenza in uno storico referendum che ha destato preoccupazioni tra gli investori e i paesi alleati.

“I mercati azionari europei sono pronti a impennarsi dopo che il tentativo di indipendenza della Scozia non è passato”, dice Jonathan Sudaria, un dealer di Capital Spreads. “I clienti hanno trascorso la giornata di ieri a costruire costantemente posizioni lunghe in sterline e sul FTSE scommettendo che avrebbero prevalso le menti più lucide e l‘Unione sarebbe rimasta intatta”.

