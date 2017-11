BORSE EUROPA - Indici positivi con Wall Street dopo Fed, occhi su Scozia

INDICI ORE 10,20 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3262,29 +0,77 3019 FTSEUROFIRST300 1393,11 +0,58 1316,39 STOXX BANCHE 203,33 +1,00 194,21 STOXX OIL&GAS 349,55 +0,36 335 STOXX ASSICURAZIONI 239,19 +0,67 228,22 STOXX AUTO 482,68 +0,92 481,95 STOXX TLC 298,2 +0,56 297,6 STOXX TECH 302,54 +0,91 290,51 PARIGI, 18 settembre (Reuters) - Azionario europeo positivo questa mattina, sostenuto da Wall Street dopo che la Federal Reserve ha rinnovato ieri la sua intenzione di mantenere i tassi molto bassi per "un tempo considerevole". La banca centrale Usa ha comunque indicato che, una volta che inizierà a ritoccare i tassi, potrebbe farli salire più in fretta del previsto. Intorno alle 10,20 italiane l'indice FTSE 300 è a +0,58%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX è a +0,94%, il francese CAC sale dello 0,73%. Più debole Londra (+0,17%) sotto pressione nella giornata in cui la Scozia vota sul referendum per l'indipendenza, con gli unionisti avanti di 4 punti negli ultimi sondaggi e un 6% di elettori ancora indecisi. Il risultato del voto è atteso nelle prime ore di domani. Tra i titoli in evidenza: La tedesca Bayer sale del 5% dopo aver annunciato l'intenzione di quotare in borsa la divisione di materiali plastici, il cui valore è stimato intorno agli 8 miliardi di euro. L'elvetica Sulzer sale del 7,7% dopo che ha detto di essere in contatto per un eventuale tie-up con la produttrice di compressori e turbine Usa Dresser-Rand, in un deal che creerebbe un gruppo con una capitalizzazione superiore ai 10 miliardi di dollari. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia