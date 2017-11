BORSE EUROPA - Indici positivi con Wall Street, aspettano Fed

INDICI ORE 10,55 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3239,02 +0,54 3019 FTSEUROFIRST300 1385,42 +0,46 1316,39 STOXX BANCHE 200,38 +0,57 194,21 STOXX OIL&GAS 348,57 +0,47 335 STOXX ASSICURAZIONI 237,27 +0,51 228,22 STOXX AUTO 480,25 +0,56 481,95 STOXX TLC 297,25 +0,88 297,6 STOXX TECH 300,76 +0,77 290,51 PARIGI, 17 settembre (Reuters) - Azionario europeo in rialzo questa mattina sostenuto dai guadagni di Wall Street mentre si attendono le dichiarazioni della Fed nella serata di oggi. Intorno alle 11,00 italiane l'indice FTSE 300 è a +0,46%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX è a +0,49%, il francese CAC sale dello 0,62% e a Londra il FTSE mette a segno un +0,19%. Il mood del mercato è migliorato dopo la pubblicazione di un report secondo cui la Fed oggi potrebbe rivelarsi meno aggressiva di quanto atteso, dicono i traders. La Fed ha iniziato ieri il suo policy meeting di due giorni e, anche se non ci si attende un rialzo dei tassi fino al 2015, gli ultimi dati economici forti hanno fatto pensare che si possa muovere prima di quanto atteso. Tra le varie piazze europee, resta sotto pressione Londra in vista, domani, del referendum sull'indipendenza scozzese. Tre sondaggi differenti mostrano oggi che gli unionisti sono avanti di quattro punti rispetto agli indipendentisti. Tra i titoli in evidenza oggi: Il titolo del tessile spagnolo Inditex, che possiede il marchio Zara, cede il 2,6% dopo che la compagnia ha annunciato un calo nei profitti del primo semestre. Richemont, che controlla il marchio Cartier, perde il 3,5% dopo che la casa di orologi ha detto che la debolezza sul mercato asiatico pesa sulla crescita delle vendite nei cinque mesi ad agosto. Anche la rivale Swatch , il più grande produttore di orologi del mondo, perde l'1,5%. Salgono invece i titoli legati alle materie prime come ArcelorMittal (+1,4%) e Anglo American (+1%) dopo che la banca centrale cinese ha iniettato liquidità nel sistema bancario, cosa che potrebbe rafforzare la domanda di materie prime da parte del gigante cinese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia