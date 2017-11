BORSE EUROPA - Indici partono in ribasso, cala Orange dopo offerta Jazztel

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3212,35 -0,6 3019 FTSEUROFIRST300 1375,56 -0,49 1316,39 STOXX BANCHE 198,31 -0,78 194,21 STOXX OIL&GAS 344,36 -0,2 335 STOXX ASSICURAZIONI 235,95 -0,4 228,22 STOXX AUTO 475,6 -0,75 481,95 STOXX TLC 293,32 -0,55 297,6 STOXX TECH 297,86 -1,2 290,51 LONDRA, 16 settembre (Reuters) - L'azionario europeo ha aperto anche oggi in calo con l'attenzione puntata sull'attività di M&A che caratterizza alcuni mercati. La francese Orange perde lo 0,7% in avvio di contrattazioni dopo aver raggiunto un accordo per comprare l'operatore di rete fissa spagnolo Jazztel, le cui azioni salgono del 6%. Intorno alle 9,45 l'indice FTSE 300 è a -0,48%. Tra le singole piazze, il tedesco DAX è a -0,52%, il francese CAC cede lo 0,57% e a Londra il FTSE perde lo 0,28%. Tra i titoli in evidenza oggi: Il retailer online di moda britannico Asos perde in avvio oltre 14% dopo aver lanciato un warning sui profitti 2014. Il gruppo ha detto che significativi investimenti potrebbero limitare la crescita degli utili 2014-2015 dopo che le vendite sono di nuovo rallentate nel trimestre appena terminato. Il governo russo ha approvato il programma di investimenti del gruppo petrolifero Rosneft, che è stato colpito dalle sanzioni dell'Occidente, secondo quanto riferito dal vice primo ministro Arkady Dvorkovich; Dvorkovich non ha fatto cifre del programma di investimenti che, nel 2013, era stato circa pari a 600 miliardi di rubli (15,5 miliardi di dollari). Il tour operator britannico Thomas Cook ha aperto con un ribasso superiore al 3% dopo aver detto che la guidance sui profitti per l'intero anno è nel range tra 315 e 335 milioni di sterline, ampiamente in linea con le attese del mercato. Petra Diamonds Ltd ha venduto un raro diamante blu trovato nelle sue miniere in Sudafrica per 27,6 milioni di dollari, appena sotto il prezzo che si aspettavano alcuni analisti. Il titolo è in ribasso dello 0,7%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia