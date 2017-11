Borse Europa attese piatte in apertura

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese oggi piatte o in rialzo marginale.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in rialzo di 6-8 punti e il francese CAC 40 di 2-3 punti (pari in entrambi i casi allo 0,1%), il tedesco DAX di 3-4 punti, praticamente piatto in termini percentuali.

Nella notte le borse asiatiche hanno registrato praticamente tutte segno negativo, mentre gli investitori aspettano di vedere le mosse della Federal Reserve statunitense, che domani conclude la riunione di politica monetaria.

La scommessa che la Fed potrebbe aumentare presto i tassi d‘interesse, e in modo più veloce di quanto atteso, ha scosso molti mercati e ha darto sostegno al dollaro Usa.

Ieri le borse europee hanno chiuso piatte o negative (Milano piazza peggiore), mentre Wall Street ha chiuso mista, dopo i dati negativi dalla Cina che hanno indicato un rallentamento della seconda economia mondiale.

