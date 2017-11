Borse Europa, vista apertura piatta in attesa dati Pil zona euro

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo è atteso per un‘apertura piatta in vista della diffusione del dato del Pil della zona euro del secondo trimestre.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra invariato o in marginale rialzo di 2 punti, il tedesco DAX in rialzo di 6-7 punti e il francese CAC 40 in progresso di 2 punti, tutti con variazioni percentuali nulle o pari a +0,1%.

Alle 11,00, ora italiana, Eurostat diffonderà la stima flash sulla crescita dell‘area euro nei secondi tre mesi dell‘anno con gli economisti che si aspettano un‘espansione pari a 0,2% su trimestre, pari a quanto visto nei primi tre mesi.

La Francia ha tagliato le sue stime di crescita per il 2014 e ha detto che non riuscirà a centrare il target di deficit con un disavanzo visto oltre il 4% del Pil.

