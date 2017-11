BORSE EUROPA - Indici in calo in attesa indice Zew

INDICI ORE 9,40 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3034,95 -0,41 3019 FTSEUROFIRST300 1320,08 -0,23 1316,39 STOXX BANCHE 187,5 0,25 194,21 STOXX OIL&GAS 345,04 -0,52 335 STOXX ASSICURAZIONI 224,43 -0,04 228,22 STOXX AUTO 467,14 -0,03 481,95 STOXX TLC 285,22 -0,28 297,6 STOXX TECH 282,43 -0,13 290,51 PARIGI, 12 agosto (Reuters) - L'azionario europeo stamani è in calo dopo il rimbalzo registrato ieri, con gli investitori in attesa della pubblicazione dell'indice Zew per capire meglio le prospettive della Germania e il potenziale impatto della crisi ucraina. Alle 9,45 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,9%. L'indice ha perso quasi il 5% nelle ultime due settimane. Francoforte perde lo 0,4%, Parigi lo 0,6%, Londra lo 0,2%. Cautela anche per le tensioni tra Ucraina e Russia. Un convoglio russo di 280 camion con aiuti umanitari per l'Ucraina è partito oggi, tra i moniti dell'Occidente a non fare della missione un pretesto per un'invasione, mentre l'Ucraina ha riferito che Mosca ha ammassato 45.000 militari alla frontiera. L'impatto delle tensioni tra Occidente e Russia si fa nuovamente sentire sul fronte dei guadagni, con il gruppo tedesco di beni di consumo Henkel che avverte che la crescita dei profitti rallenterà nel secondo semestre in parte come conseguenza della crisi ucraina. Il titolo perde quasi il 3%. Altri titoli in evidenza: * Biotest perde oltre il 4,3% dopo che la società ha tagliato l'outlook per il 2014. * Galenica guadagna circa il 4,2% dopo aver annunciato il progetto di quotare separatamente sue unità. * Rhoen-Klinikum perde circa l'1,3% dopo l'annuncio del collocamento azionario. * GfK lascia sul terreno quasi il 4,8% dopo aver tagliato la previsione di vendite. * Aareal Bank sale di oltre l'1,8% dopo i risultati del secondo trimestre. * Evotec guadagna il 2,5% circa dopo i risultati del secondo trimestre. * Il titolo Leoni perde il 2,7% dopo la pubblicazione da parte della società dei risultati del secondo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia