Borse europee scivolano di nuovo, brilla Commerzbank

INDICI ORE 9,36 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3034,79 -0,51 3019 FTSEUROFIRST300 1319,05 -0,35 1316,39 STOXX BANCHE 186,4 -0,74 194,21 STOXX OIL&GAS 347,56 -0,31 335 STOXX ASSICURAZIONI 221,95 -0,61 228,22 STOXX AUTO 459,65 -0,68 481,95 STOXX TLC 288,71 -0,59 297,6 STOXX TECH 279,69 -0,03 290,51 PARIGI, 7 agosto (Reuters) - Borse europee di nuovo in calo in avvio di seduta estendendo le perdite che si protraggono da una settimana per le tensioni tra l'Occidente e la Russia che continuano a spaventare gli investitori. Attorno alle 9,40, l'indice FTSEurofirst 300 perde lo 0,3% a 1.319,81 punti. Il tedesco DAX arretra dello 0,5%, il francese CAC 40 dello 0,4% e il britannico FTSE perde lo 0,2%. C'è attesa tra gli investitori per il meeting della Bce di oggi. La Banca centrale guidata da Mario Draghi, secondo tutte le attese, lascerà i tassi invariati. Ma il focus è su eventuali misure straordinarie, con un occhio sempre puntato sui rischi che emergono dalla crisi ucraina. Tra i titoli in evidenza: * Le azioni di Munich Re lasciano sul terreno il 3,8% dopo perdite superiori alle attese. * Rheinmetall giù del 4,7% per aver tagliato la stima sull'utile operativo del 2014 dopo che il governo tedesco ha ritirato il proprio via libera a un contratto con la Russia. * In controtendenza Commerzbank che guadagna oltre il 4% dopo aver messo a segno un aumento degli utili nel secondo trimestre dovuti in parte a una riduzione delle sofferenze. * Slavina per le azioni della portoghese Millennium Bcp che lascia sul terreno oltre il 10% sui timori post salvataggio del Banco Espirito Santo. Giù anche altri titoli bancari. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia