Borse Europa viste in calo in avvio, attesa per Bce

PARIGI, 7 agosto (Reuters) - L‘azionario europeo è visto in ribasso in apertura, dopo una settimana in calo per i timori legati alle tensioni tra Occidente e Russia, anche se le perdite potrebbero essere limitate in vista della riunione della Bce.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 4 punti, a -0,1%, il tedesco DAX perda 15 punti, a -0,2%, e il francese CAC 40 6 punti, a -0,1%.

Il FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in calo dello 0,82% a 1.323,65.

In risposta alle sanzioni imposte alla Russia dall‘Occidente per il suo sostegno ai ribelli in Ucraina, Mosca bloccherà tutte le importazioni alimentari dagli Stati Uniti e di frutta e verdura dall‘Europa, come ha riportato ieri l‘agenzia stampa statale. La Russia è il maggior acquirente di prodotti ortofrutticoli europei.

La Banca centrale europea, secondo tutte le attese, dovrebbe lasciare i tassi invariati.

