Borse europee in calo, pesano nuovi timori su Ucraina

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3055,11 -0,56 3019 FTSEUROFIRST300 1326,49 -0,61 1316,39 STOXX BANCHE 189,82 -0,32 194,21 STOXX OIL&GAS 348,65 -0,64 335 STOXX ASSICURAZIONI 224,65 -0,28 228,22 STOXX AUTO 462,99 -1,29 481,95 STOXX TLC 291,33 -0,21 297,6 STOXX TECH 280,94 -0,27 290,51 EDINBURGO, 6 agosto (Reuters) - Le borse europee ritracciano in avvio di seduta dopo il riproporsi di timori legati all'evoluzione della crisi in Ucraina e qualche trimestrale che ha sorpreso in negativo gli analisti. Attorno alle 9,50, l'indice FTSEurofirst 300 perde lo 0,6% a 1.326,3 punti. Il tedesco DAX arretra dello 0,7%, il francese CAC 40 dello 0,4% e il britannico FTSE perde lo 0,6%. L'azionario è calo dopo le notizie che truppe russe si stanno ammassando alla frontiera orientale ucraina, dove i ribelli pro-Mosca sfidano il governo di Kiev. Il presidente Vladimir Putin ha anche ordinato di valutare misure di rappresaglia contro le sanzioni che il Paese ha ricevuto da Usa e Europa. Tra i titoli in evidenza: * L'olandese ING ha battuto le stime sugli utili per il secondo trimestre, con un utile prima delle imposte a 1,278 miliardi contro attese di 1,137 miliardi. I risultati, i primi da quando il gruppo finanziario olandese è diventato un puro istituto di credito avendo venduto in luglio una quota nelle attività assicurative, sono stati del'11,4% sopra quelli dello stesso periodo del 2013. * Hannover Re cala del 3,6% dopo che il riassicuratore ha detto che i suoi utili sono saliti del 10% a 211,5 milioni di euro nel secondo trimestre, ma leggermente sotto le attese dopo il calo dei premi. * La pay-TV tedesca Sky Deutschland ha riportato una crescita dell'utile operativo dell'8,5% nel secondo trimestre dopo che le cancellazioni degli abbonati sono scese a un minimo record. La società, controllata dalla 21st Century Fox di Rupert Murdoch, ha chiuso il trimestre con un Ebitda di 45,3 milioni di euro. * La telecom russa Rostelecom ha detto di aver completato gli ultimi passaggi per creare una joint venture nella telefonia mobile con il quarto maggior operatore wireless russo Tele2. Rostelecom avrà il 45% nella joint venture, mentre la banca statale VTB e i suoi partner avranno il restante 55%. VTB ha acquistato nel 2013 Tele2 Russia dal gruppo svedese Tele2 TEL2b.ST per 3,6 miliardi di dollari.