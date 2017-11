Borse europee aprono miste, bene Sanofi dopo risultati

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3167,02 -0,07 3019 FTSEUROFIRST300 1364,49 -0,15 1316,39 STOXX BANCHE 196,34 -0,63 194,21 STOXX OIL&GAS 357,2 0,69 335 STOXX ASSICURAZIONI 229,33 -0,34 228,22 STOXX AUTO 481,18 -1,18 481,95 STOXX TLC 300,93 -0,11 297,6 STOXX TECH 290,2 -0,23 290,51 PARIGI, 31 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno aperto con andamenti contrastati, con gli investitori alla ricerca di spunti dai risulttai societari tra cui spiccano alcune buone performance come quelle di Sanofi, Anheuser-Busch InBev o Royal Dutch Shell. Le azioni Sanofi sono in crescita del 4% dopo che l'azienda ha alzato le stime di utili per l'anno, mentre la tedesca Adidas perde il 9% dopo l'annuncio sul ridimensionamento dei piani di espansione in Russia. Poco dopo le 9,45, l'indice FTSEurofirst 300 quota in calo dello 0,2% dopo aver perso ieri lo 0,5%. Il tedesco DAX cede lo 0,5%, il francese CAC 40 sale dello 0,02% e il britannico FTSE guadagna lo 0,2%. Tra i titoli in evidenza: * AstraZeneca ha battuto le previsioni per le vendite e gli utili del secondo trimestre, respinto due mesi fa un tentativo di scalata da 118 miliardi di dollari da parte della rivale Pfizer. I ricavi sono saliti a 6,45 miliardi contro un consensus di 6,29 miliardi mentre l'utile operativo per azione del secondo trimestre è arrivato a 1,30 dollari contro 1,10 di consenso. * La compagnia britannica di costruzioni Balfour Beatty ha annunciato di aver terminato le trattativa con Carillion per una possibile fusione da 3 miliardi di sterline pochi giorni dopo che la notizia del potenziale merger era stata rivelata. Il tentativo di Carillon segue 18 mesi difficili per Balfour che ha lanciato una serie di profit warning e ha perso il suo ceo Andrew McNaughton a maggio. Il titolo perde oltre 5%. * Carrefour ha riportato una crescita nella redditività del semestre sia nel core business francese sia in Brasile e Argentina, parlando però di un'attività sotto pressione in Cina. L'utile operativo ricorrente semestrale è salito del 13,8% a 833 milioni di euro, mentre l'utile netto adjusted del periodo è cresciuto del 16,7% agli attuali tassi di cambio a 274 milioni di euro. * La forte domanda per la banda larga in fibra e per la televisione hanno sostenuto la britannica BT che ha riportato risultati del trimestre in linea con le stime e ha mantenuto invariate le prospettive. I ricavi sono saliti dello 0,5% a 4,4 miliardi di sterline mentre gli utili core sono stati piatti a 1,4 miliardi, entrambi in linea con le attese. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia