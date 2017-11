Borse Europa attese in rialzo, spinta da banche

EDIMBURGO, 29 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo oggi dopo il calo della seduta precedente, con risultati societari migliori delle attese che dovrebbero imprimere una spinta al settore finanziario.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 4-7 punti, o dello 0,1%, il tedesco DAX in progresso di 17-20 punti (0,2%) e il francese CAC 40 avanzi di 2-3 punti (0,1%).

La tedesca Deutsche Bank e la svizzera UBS hanno annunciato entrambe utili superiori alle stime.

Al centro dell‘attenzione anche BP, con i trader che vogliono capire come le recenti sanzioni occidentali nei confronti della Russia per la crisi in Ucraina abbiano impattato sulla sua performance nel secondo trimestre.

C‘è attesa per la decisione finale, attesa oggi, su misure più restrittive nei confronti di Mosca, che potrebbero comportare la chiusura dei mercati finanziari del blocco alle banche russe.

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso ieri in calo dello 0,18% a 1.369,61.

