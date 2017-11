Borse europee incerte, occhi su Ryanair

INDICI ORE 10,12 VAR % CHIUS. 2013 EUROSTOXX50 3176,33 0,04 3019 FTSEUROFIRST300 1372,1 0 1316,39 STOXX BANCHE 196,12 -0,19 194,21 STOXX OIL&GAS 361,5 -0,12 335 STOXX ASSICURAZIONI 232,08 -0,29 228,22 STOXX AUTO 495,62 -0,87 481,95 STOXX TLC 298,79 -0,27 297,6 STOXX TECH 287,84 -0,01 290,51 28 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno iniziato la settimana in leggerissimo rialzo, dopo la chiusura in calo della settimana scorsa, anche se intorno alle 10 il principale indice regionale è passato in ribasso. Come per le borse asiatiche, per i mercati azionari europei hanno avuto un ruolo positivo in avvio i dati relativi agli utili dei gruppi industriali cinesi a giugno, che sembrano indicare un'accelerazione per la seconda economia mondiale. L'indice FTSEUROFIRST 300 perde alle 10,12 lo 0,07%. Il tedesco DAX cede lo 0,23%, il francese CAC 40 invece è in rialzo dello 0,21 0,7%, il britannico FTSE piatto a 0,03%. La compagnia aerea irlandese Ryanair ha registrato nelle prime battute un rialzo del 5%. La principale compagnia low cost europea ha migliorato l'outlook dopo il forte rialzo dell'utile netto nel trimestre, mentre per i rivali Air France - KLM e Lufthansa era scattato invece il profit warning. Tra i titoli in evidenza: La francese Danone guadagna l'1,5% circa. Secondo il Financial Times, il gruppo alimentare è in trattative con l'americana Hospira in vista della cessione della divisione specializzata in alimenti medici per circa 3,7 miliardi di euro. Il gruppo bancario spagnolo Bankia guadagna oltre l'1% dopo aver annunciato a sorpresa un utile netto più che raddoppiato nel semestre. Il gruppo britannico di beni di consumo Reckitt Benckiser ha annunciato oggi la decisione di separare le attività farmaceutiche sotto il marchio Suboxone nel corso dei prossimi 12 mesi e guadagna oltre il 2,5%. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia