Borse Europa attese in leggero rialzo in avvio di settimana

PARIGI, 28 luglio (Reuters) - In vista di una nuova tornata di risultati societari, le borse europee sono attese per una apertura positiva in avvio di settimana dopo aver chiuso in ribasso venerdì scorso.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in rialzo di 12 punti, o dello 0,2%, il tedesco DAX in lieve progresso di 1 punto (0,01%) e il francese CAC 40 avanzi di 4 punti (0,1%).

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso venerdì in calo dello 0,7% a 1.372,11, appesantito dai deboli dati sull‘andamento dell‘economia tedesca.

