Borse Europa attese in flessione, focus su utili dopo delusione Usa

EDINBURGO, 25 luglio (Reuters) - Saranni le notizie sui risultati societari attesi per oggi a decidere la direzione delle contrattazioni in borsa ma, in apertura, gli indici europei sono visti in flessione dopo alcune deludenti trimestrali Usa.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il FTSE 100 apra in calo di 20-21 punti, o dello -0,3%, il tedesco DAX perda 19-20 punti (-0,2%) e il francese CAC 40 11-12 punti (-0,3%).

Il FTSEUROFIRST 300 ha chiuso ieri in rialzo dello 0,5% a 1.381,97, dopo che le stime di luglio del Pmi per l‘eurozona e alcuni risultati societari in Spagna sono stati migliori delle attese e hanno iniettato una dose di ottimismo sulla ripresa della regione.

